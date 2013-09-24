《Russell专栏》中国PMI数据虽创六个月高位，但商品市场未大受鼓舞

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
价格及库存水准的关联性则要强劲许多。
近月强劲的进口，据信带动中国关键大宗商品库存水准回升，再加上普遍的高价格，将会抑制今年剩余时间的大宗商品进口增长。
在原油方面，根据新华社周一的报导，中国截至8月底商业原油库存较前月增加9.7%。
炼制油品库存则减少5.3%，但未必意味着原油进口将增加。比较可能的是炼厂将提高生产，消耗部分原油库存，从而使得油品库存增加。
根据我的钢铁网，中国上周螺纹钢库存升至608万吨，高于前一周的597万吨，暗示生产仍高过国内需求。
大宗商品价格上档的另一个阻力，就是对于供应成长将超越需求成长的看法，尤其是铁矿石和铜的区块。
澳洲西部的新铁矿石产能，以及今年铜产出增加的预期，意味着买方可能暂时观望，等待价格回落。
最后，还有关于中国PMI回升情况无法持续的担忧，因为PMI回升是由信贷刺激的营建和基础设施支出等旧经济因素所带动，而非政府所计画推动的消费支出。
对于中国当局在铁路建设上的支出会有多高和多久的质疑，导致了对于2014年经济成长将再次停滞的忧虑。
对于中国复苏的质疑，在大宗商品市场或许不寻常，因为该市场通常是抓住利多消息而大涨特涨。或许这一次，投资人需要见到持续需求成长得更多证据，才会相信价格能再度上扬。(完) (译文审校 田建华)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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