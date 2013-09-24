《Russell专栏》中国PMI数据虽创六个月高位，但商品市场未大受鼓舞

价格及库存水准的关联性则要强劲许多。

近月强劲的进口，据信带动中国关键大宗商品库存水准回升，再加上普遍的高价格，将会抑制今年剩余时间的大宗商品进口增长。

在原油方面，根据新华社周一的报导，中国截至8月底商业原油库存较前月增加9.7%。

炼制油品库存则减少5.3%，但未必意味着原油进口将增加。比较可能的是炼厂将提高生产，消耗部分原油库存，从而使得油品库存增加。

根据我的钢铁网，中国上周螺纹钢库存升至608万吨，高于前一周的597万吨，暗示生产仍高过国内需求。

大宗商品价格上档的另一个阻力，就是对于供应成长将超越需求成长的看法，尤其是铁矿石和铜的区块。

澳洲西部的新铁矿石产能，以及今年铜产出增加的预期，意味着买方可能暂时观望，等待价格回落。

最后，还有关于中国PMI回升情况无法持续的担忧，因为PMI回升是由信贷刺激的营建和基础设施支出等旧经济因素所带动，而非政府所计画推动的消费支出。

对于中国当局在铁路建设上的支出会有多高和多久的质疑，导致了对于2014年经济成长将再次停滞的忧虑。