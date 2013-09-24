中国债市：上海证交所拟于10月10日推出国债预发行业务--消息

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透上海9月24日 - 据参与内部会议的消息人士周二透露，上海证券交易所计划于10月10日推出国债预发行业务。目前相关试点办法还有待财政部和证监会批准，有望在十一国庆假期前公布。
财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。
债券市场另一重要事件--国债期货，在时隔18年后，今年9月上旬重新登上舞台，针对品种为五年期国债，至今运行较为平稳。(完) (发稿 徐永； 撰写 李宏薇; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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