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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 13:57 BJT

中国债市：上海证交所拟于10月10日推出国债预发行业务--消息

路透上海9月24日 - 据参与内部会议的消息人士周二透露，上海证券交易所计划于10月10日推出国债预发行业务。目前相关试点办法还有待财政部和证监会批准，有望在十一国庆假期前公布。

财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。

债券市场另一重要事件--国债期货，在时隔18年后，今年9月上旬重新登上舞台，针对品种为五年期国债，至今运行较为平稳。(完) (发稿 徐永； 撰写 李宏薇; 审校 张喜良)
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