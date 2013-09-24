更新版 1-离岸人民币：台央行倾向提高每日人民币换汇上限，望以理财产品带动市场发展

(新增细节及评论)

* 台湾央行倾向提高每日人民币换汇上限

* 银行认为举措正面

* 香港目前每日换汇上限仍为2万元

路透台北9月24日 - 为持续发展离岸人民币市场，台湾央行下阶段希望通过人民币理财产品来带动，以扩大市场潜能。最新举措即是检讨目前每日2万元人民币换汇上限，并倾向提高，以因应大额单笔投资的需求。

两位消息人士周二透露，台湾央行对目前此项规定已进行检讨。一位熟知政策进程的消息人士指出，主要是台湾人民币初期发展以散户为主的结构，换汇转存人民币的量能有放缓迹象，希望藉由提高每日换汇上限，冲刺看好人民币理财产品的族群，以利其投资操作。

〞已经检讨一阵子了，希望赶快有好消息。〞上述消息人士说。

消息人士解释，自今年2月台湾开放外汇指定银行(DBU)承作人民币业务以来，虽然居民/非居民均可透过与银行预约的方式，每日均换取2万元人民币转存银行获取利息，但对观察国际投资趋势，想逢低进场布局人民币特定理财产品的投资者来说，价格及时机选择甚为重要，每日2万元的规定缓不济急，因此规划提高，满足投资需求。

〞当然银行要相对推出吸引人的商品。〞另一名消息人士说。

目前台湾针对居民及非居民的人民币每日换汇上限均为2万元。央行日前公布至8月底为止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

目前较为成熟的离岸人民币市场--香港，目前仍维持每人每日2万元的换汇上限规定，每户汇款至大陆的上限则为8万元。

**银行认为对累积存款或有帮助**

另一家本地民营金控副总经理表示，央行若有意提高每日2万人民币的换汇上限 ，对累积本地人民币资金〞或多或少都有点帮助。〞

只不过，近期台湾本地人民币存款的累积并不如先前快速，他认为主要还是先前的热潮已经过去，还有之前台湾本地累积的人民币现钞也多已回存银行，使得近期人民币存款累积放缓。

为持续发展台湾离岸人民币市场，台湾央行近来也积极与银行业沟通。

央行周一表示，由于本地外币(含人民币)存款利率低于国际行情，邀请主要银行总经理举行会议，促请适度提高外币存款利率，并就加速人民币资金池蓄积、利用昆山试验区开放的人民币回流机制、以及本月底即将开办的人民币结算平台等议题与各银行交换意见。

前述民营金控主管表示，虽然目前人民币一年期定存的牌告利率的确不高，但很多人民币存款多经由议价而来，比如目前银行推出三个月的定存利率达2.5%，六个月定存也有2.85%。

该行的做法是先将优惠存款利率截止时间延后，然后看看同业的做法再决定是否要跟进。