欧元区经济：非常规货币政策仍很重要--ECB委员诺沃特尼

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透维也纳9月24日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，现在谈论央行撤出应对危机的货币政策措施还太早。他也表示对央行而言，非常规的货币政策工具仍很重要。
担任奥地利央行总裁的诺沃特尼表示，拟定退出策略时必须很谨慎，央行也必须考虑退出政策对于新兴市场的可能影响。
他还表示，退出政策必须找到适当的时机和顺序。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 侯向明)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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