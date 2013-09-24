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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 17:34 BJT

欧元区经济：非常规货币政策仍很重要--ECB委员诺沃特尼

路透维也纳9月24日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，现在谈论央行撤出应对危机的货币政策措施还太早。他也表示对央行而言，非常规的货币政策工具仍很重要。

担任奥地利央行总裁的诺沃特尼表示，拟定退出策略时必须很谨慎，央行也必须考虑退出政策对于新兴市场的可能影响。

他还表示，退出政策必须找到适当的时机和顺序。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 侯向明)
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