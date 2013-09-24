《汇市简讯》欧洲开盘：风险资产走势沉闷

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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* 澳元/美元下跌0.25%，新西兰元/美元回落0.45%，美元/日圆升0.11%，欧元/日圆上涨0.29%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%，日股日经指数收低0.07%，美元/印尼卢比涨升0.70%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7026%
* 风险资产仍循隔夜走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员释出的讯息莫衷一是，令风险资产隔夜下跌。
* 今日稍晚将出炉数据包括德国Ifo企业景气判断指数、美国消费者信心指数。美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托和堪萨斯城联储总裁乔治将发表讲话
* 欧洲市场开盘请点击(r.reuters.com/dec27t)。(完)
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(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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