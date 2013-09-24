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市场报道 | 2013年 9月 24日 星期二 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：风险资产走势沉闷

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* 澳元/美元下跌0.25%，新西兰元/美元回落0.45%，美元/日圆升0.11%，欧元/日圆上涨0.29%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%，日股日经指数收低0.07%，美元/印尼卢比涨升0.70%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7026%

* 风险资产仍循隔夜走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员释出的讯息莫衷一是，令风险资产隔夜下跌。

* 今日稍晚将出炉数据包括德国Ifo企业景气判断指数、美国消费者信心指数。美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托和堪萨斯城联储总裁乔治将发表讲话

* 欧洲市场开盘请点击(r.reuters.com/dec27t)。(完)

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(编译 张若琪 审校 戴素萍)
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