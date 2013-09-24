基金观点：港股短期仍受惠于资金回流，惟估值略贵--景顺

路透香港9月24日 - 景顺投资管理亚洲周二称，预料中国和香港市场短期仍然受惠于资金回流，惟以估值计港股略为偏高。

港股恒生指数 上周冲高至近八个月高位后连续两日回吐，香港时间13:41，跌0.74%，报23,200.50点；不过较6月低位已回升约20%。

景顺投资亚洲区首席投资总监陈柏钜在记者会上称，近期热钱持续由东南亚回流至北亚，预料香港和中国市场短期仍然受惠于资金回流，惟以估值计港股略为偏贵。

他说，“香港楼市疲软，中国（股票）升了不少...港股已高于我心目中的交易区间。”

他并称，由于资金流走，亚洲多国开始紧缩，预料第四季亚洲经济将会放缓，相比之下他看好稍为宽松的美国和日本，以及不受货币波幅影响的中国。

他说，担心亚洲第二轮货币波幅在未来1-2个月出现，如印尼、印度在加息后货币反弹，惟加息对企业运作和经济的影响还未完全浮现，未来可能触发投资者对货币沽空，资金流走。

同一场合上，景顺投资总监邓伟基称，从近月的采购经理指数、电力需求、工业产值等多项指标可见，中国经济已经稳定，预料第三及第四季将出现温和复苏，今年中国国内生产总值（GDP）增速估计达7.7%，明年为7.4%。

他并称，预期中国将维持中性的货币政策，股市于11月三中全会举行之前偏好，之后表现则视乎市场对中国经济结构改革信心有多大，以及具体的改革政策方向。该行建议增持消费和医护板块，并看好互联网、传媒、环保及新能源，避开周期性行业。（完）