台湾个股：宏达电新款旗舰手机“One Mini”面临外壳供应紧缺--消息

路透台北9月24日 - 多位熟知内情的消息人士周二表示，营运陷入低档的台湾智慧型手机大厂--宏达电 新款旗舰手机外壳面临供应紧缺。这将使表现不佳的营收更受压力，且加大宏达电本季度出现净损的机会。

一位消息人士表示，宏达电于7月中旬发表的新款旗舰机种--One Mini，由于机壳设计问题令其供应吃紧。

另有消息人士表示，尽管分析师预估One Mini机种每月出货目标为20万台，但目前消费者及通路的需求尚未被满足。

目前宏达电尚未回覆路透对此事的查询电邮。(完)