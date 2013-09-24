台湾个股：宏达电新款旗舰手机“One Mini”面临外壳供应紧缺--消息

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透台北9月24日 - 多位熟知内情的消息人士周二表示，营运陷入低档的台湾智慧型手机大厂--宏达电 新款旗舰手机外壳面临供应紧缺。这将使表现不佳的营收更受压力，且加大宏达电本季度出现净损的机会。
一位消息人士表示，宏达电于7月中旬发表的新款旗舰机种--One Mini，由于机壳设计问题令其供应吃紧。
另有消息人士表示，尽管分析师预估One Mini机种每月出货目标为20万台，但目前消费者及通路的需求尚未被满足。
目前宏达电尚未回覆路透对此事的查询电邮。(完)
(记者 詹颖颐; 编译 高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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