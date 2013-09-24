路透专访：瑞典央行不太可能在2014年底之前升息--副总裁

路透斯德哥尔摩9月24日 - 瑞典央行副总裁Per Jansson在接受采访时称，即便经济复苏的步伐快于目前预期，央行也不太可能在明年底之前升息。

一些分析师建议，瑞典央行可最早于明年4月开始收紧政策，不过央行自身预估是在2014年底。

“根据瑞典央行对未来回购利率的估计，只有在充分实现经济复苏且通胀明显回升的情况下，才会上调回购利率，”Jansson在接受采访时表示。