路透专访：瑞典央行不太可能在2014年底之前升息--副总裁

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透斯德哥尔摩9月24日 - 瑞典央行副总裁Per Jansson在接受采访时称，即便经济复苏的步伐快于目前预期，央行也不太可能在明年底之前升息。
一些分析师建议，瑞典央行可最早于明年4月开始收紧政策，不过央行自身预估是在2014年底。
“根据瑞典央行对未来回购利率的估计，只有在充分实现经济复苏且通胀明显回升的情况下，才会上调回购利率，”Jansson在接受采访时表示。
“2014年上半年期间将不会出现这种情况，但或会在步入明年底时首次发生。”(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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