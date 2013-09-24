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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 14:51 BJT

路透专访：瑞典央行不太可能在2014年底之前升息--副总裁

路透斯德哥尔摩9月24日 - 瑞典央行副总裁Per Jansson在接受采访时称，即便经济复苏的步伐快于目前预期，央行也不太可能在明年底之前升息。

一些分析师建议，瑞典央行可最早于明年4月开始收紧政策，不过央行自身预估是在2014年底。

“根据瑞典央行对未来回购利率的估计，只有在充分实现经济复苏且通胀明显回升的情况下，才会上调回购利率，”Jansson在接受采访时表示。

“2014年上半年期间将不会出现这种情况，但或会在步入明年底时首次发生。”(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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