中国股市：沪综指收跌，临近月末资金面略紧令金融股抛压渐重

路透上海9月24日 - 中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，尽管宏观经济趋稳，但月末季末例行的资金面偏紧状况及新股下月或重启的传言，促使一些投资者在银行券商等金融股上撤出，拖累大盘回落。

沪综指 收报2,207.531点，跌13.513点或0.61%；上证A股今日成交额为1,428亿元人民币，上日为1,209亿元。

“节前在一些市值较大股票上减减仓，一方面因流动性偏紧，另一方面也是因为长假将至，大盘股反正也涨不动，就撤一部分出来。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

上证银行股指数 收跌2.82%；而券商股龙头--中信证券 收跌4.07%。

他预计，短期内大盘可能震荡整理，但中期向上的趋势还未改变。

针对暂停近一年的A股新股或会在10月恢复的市场传言，有市场人士指出，在经济结构艰难转型过程中，周期股难有持续性上涨机会；或今年来热炒的成长股估值偏高，若新股恢复发行，或会吸引一部分资金关注。

沪深300指数 收1.15%，报2,443.885点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,449.4点，跌1.15%，成交750,812手。(完)