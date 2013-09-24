中国股市：沪综指收跌，临近月末资金面略紧令金融股抛压渐重

标题新闻：美国2月职位空缺增加11.8万至七个月高位，职位空缺率前四个月保持在3.7%后升至3.8%
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路透上海9月24日 - 中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，尽管宏观经济趋稳，但月末季末例行的资金面偏紧状况及新股下月或重启的传言，促使一些投资者在银行券商等金融股上撤出，拖累大盘回落。
沪综指 收报2,207.531点，跌13.513点或0.61%；上证A股今日成交额为1,428亿元人民币，上日为1,209亿元。
“节前在一些市值较大股票上减减仓，一方面因流动性偏紧，另一方面也是因为长假将至，大盘股反正也涨不动，就撤一部分出来。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
上证银行股指数 收跌2.82%；而券商股龙头--中信证券 收跌4.07%。
他预计，短期内大盘可能震荡整理，但中期向上的趋势还未改变。
针对暂停近一年的A股新股或会在10月恢复的市场传言，有市场人士指出，在经济结构艰难转型过程中，周期股难有持续性上涨机会；或今年来热炒的成长股估值偏高，若新股恢复发行，或会吸引一部分资金关注。
沪深300指数 收1.15%，报2,443.885点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,449.4点，跌1.15%，成交750,812手。(完)
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路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
整体乾散货运价指数收高31点，或2.52%，报1,262点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。