中国个股：中关村称公司与设立民营银行一事无任何关系

路透北京9月24日 - 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 周二称，该公司与设立民营银行一事没有任何关系。有关该公司将向监管层申请银行牌照一事，只是市场讹传。

中关村董事会秘书处有关人士在电话中对路透表示，对于该公司股票今日涨停，恐怕只是市场在炒作一个概念。

“完全没有要发起设立民营银行这回事，如果未来有中关村银行的话，也跟我们公司没有任何关系。”该董事会秘书处有关人士称。

周二中国A股市场民营银行概念股普涨。中关村收报涨停价6.67元人民币；苏宁云商 亦以涨停价13.21元收报。