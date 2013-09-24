中国个股：中关村称公司与设立民营银行一事无任何关系

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透北京9月24日 - 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 周二称，该公司与设立民营银行一事没有任何关系。有关该公司将向监管层申请银行牌照一事，只是市场讹传。
中关村董事会秘书处有关人士在电话中对路透表示，对于该公司股票今日涨停，恐怕只是市场在炒作一个概念。
“完全没有要发起设立民营银行这回事，如果未来有中关村银行的话，也跟我们公司没有任何关系。”该董事会秘书处有关人士称。
周二中国A股市场民营银行概念股普涨。中关村收报涨停价6.67元人民币；苏宁云商 亦以涨停价13.21元收报。
中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商此前公告称，公司已递交设立民营银行的初步方案，同时正积极与多家基金公司进入深入探讨，计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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