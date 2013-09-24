中国债市：IRS再现回落迹象，央行大量逆回购操作稳定机构节前资金预期

路透北京9月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二再现回落迹象。央行当日逆回购操作量创7月底重启以来的最大，稳定了机构节前的资金预期，IRS受到鼓舞，利率又现下探。

“IRS下了一点点，逆回购做了880亿元，大家资金面的预期好了点，短端就跟着下了点，”上海一大型银行交易员称。

他进一步表示，短期来看，IRS利率向上的可能性大于向下的可能性，4%是一年期的支撑位.曲线形态方面，从理论看应该进一步趋陡，然实际空间目前看并不大。

北京一大型银行交易员则表示，从当前资金市场情况看，机构备付基本足够，短期预期亦好，IRS或难脱震荡走势。

他进一步补充到，今日短端的卖盘可见部分外资机构的身影，其考量的因素包括螺纹钢 跌势等。

三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致近日流动性偏紧。央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1143/4.2160 4.0100/4.0960 4.0937/4.1800 4.1780/4.2700 4.1817/4.4567

上日 4.1084/4.2125 4.0600/4.1450 4.1025/4.1904 4.1975/4.2900 4.2130/4.4730

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变化 +0.0059/+0.0035 -0.0500/-0.0490 -0.0088/-0.0104 -0.0195/-0.0200 -0.0313/-0.0163

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。