更新版 1-新债招标：中国进出口行两年债利率高于预期，美国标博高位暂未影响信心

* 进出口行两年债加权利率高于预期
* 美国式招标下，博高意图较强
* 发行结果基本未对二级产生明显影响
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路透上海9月24日 - 与上午较为平稳的中国国开行福娃债发行相比，进出口银行周二下午招标的两年期固息债，加权利率高于预期幅度略大，因短端品种美国式招标，机构博高位意图较为明显。
不过交易员指出，因今日资金面紧张态势较上日已有缓解，进出口行债略高的结果并没有对二级市场产生明显影响，对明日将发行的农发行三年固息债预期暂时也未发生大的变化。
业内人士透露，进出口银行招标的两年期固息债，加权中标利率为4.6757%，边际中标利率为4.69%，投标倍数2.75倍。此前市场预测均值为4.62%。
华南一银行交易员表示，两年期进出口行债利率略高，可能因美国招标方式下，机构博高位心态使然，而且短端品种受影响可能更明显些。
国家开发银行上午招标的“福娃债”(戏指五债齐发)增发，中标收益率较预期值高出幅度有限，且认购倍数亦总体属中等水平，发行情况较为平稳。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为4.6598%，上日为4.6188%。
进出口行下午招标新债具体条款如下：
第26期
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发行金额 100亿元
期限/计息方式 两年固息
招标方式 多重利率中标(美国式)
缴款日/起息日 10月9日
发行期 9月24日-10月9日
上市日 10月14日
基本承销额 无
手续费 发行总额0.05%
-----------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)