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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 16:45 BJT

更新版 1-新债招标：中国进出口行两年债利率高于预期，美国标博高位暂未影响信心

* 进出口行两年债加权利率高于预期

* 美国式招标下，博高意图较强

* 发行结果基本未对二级产生明显影响 (新增市场评论和更多内容)

路透上海9月24日 - 与上午较为平稳的中国国开行福娃债发行相比，进出口银行周二下午招标的两年期固息债，加权利率高于预期幅度略大，因短端品种美国式招标，机构博高位意图较为明显。

不过交易员指出，因今日资金面紧张态势较上日已有缓解，进出口行债略高的结果并没有对二级市场产生明显影响，对明日将发行的农发行三年固息债预期暂时也未发生大的变化。

业内人士透露，进出口银行招标的两年期固息债，加权中标利率为4.6757%，边际中标利率为4.69%，投标倍数2.75倍。此前市场预测均值为4.62%。

华南一银行交易员表示，两年期进出口行债利率略高，可能因美国招标方式下，机构博高位心态使然，而且短端品种受影响可能更明显些。

国家开发银行上午招标的“福娃债”(戏指五债齐发)增发，中标收益率较预期值高出幅度有限，且认购倍数亦总体属中等水平，发行情况较为平稳。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为4.6598%，上日为4.6188%。

进出口行下午招标新债具体条款如下：

第26期

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发行金额 100亿元

期限/计息方式 两年固息

招标方式 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 10月9日

发行期 9月24日-10月9日

上市日 10月14日

基本承销额 无

手续费 发行总额0.05%

-----------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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