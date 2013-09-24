银行观点：香港房价负担比率渐回归长期平均值，楼价将下跌--东亚银行

路透香港9月24日 - 东亚银行 发表经济分析报告指出，2008-12年间香港房价与家庭收入比率较过往长期平均水平为高，偏离了市民的负担能力范围。随着在过去几年影响楼市的不寻常因素逐渐消退，该比率将回归其长期平均水平；除非工资增长加快，否则楼价将要回落。

报告称，房价与家庭收入比率（即面积45平方米住宅价格/家庭每年总收入中位数）较适合用作量度香港市民自置居所负担能力的指标。该比率在2003-12年、1998-2012年及1993-2012年间的平均值分别为7.7倍、7.1倍及7.8倍。这表示7-8倍的房屋价格与家庭收入比率是香港市民的可负担能力范围。

但该比率在2008-12年期间的平均值为9.3倍，并在去年底升至11.8倍的高位。比率近年偏离香港市民的负担能力范围，是由多个因素所导致。包括按揭利率处于历史低位，减轻了按揭供款的负担，使买家能购入较高价格的房屋。此外，房屋供应缺乏和内地客的购买意欲亦进一步带动楼价上升。

但报告指出，这些推高楼价的因素正在逐渐消退，向非香港永久居民征收的15%买家印花税亦已令内地客购买香港房地产的热潮受到控制。

此外，报告预测美国可能于2015年中开始上调美元短期利率，预计在2015-16年美国联邦基金利率累计增加2.5个百分点。港元按揭利率相信会同步上升，并在2016年底达到4.85%，接近其长期平均水平。与此同时，香港的房屋供应料开始回升；保守估计于2016年将达1.75万个供应量，接近1998-2012年年均1.91万个的供应量。

因此，报告预期，未来房价与家庭收入比率将回归长期平均水平。若此比率于2016年降至8倍（即市民可负担能力范围的上限），除非工资增长加快，否则楼价将要回落。