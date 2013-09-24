欧元债市：欧债盘初持稳，投资人等待德国IFO企业景气数据

“IFO企业景气判断指数将是今天最重要的项目。我们预期结果或有较预期疲弱的风险，因为IFO已经处于相当高的水平。”KBC利率策略师Mathias Van der Jeugt称。

“昨天德拉吉的评论相当温和，也首次提到再次提供长期再融资操作(LTRO)的可能...几位美联储总裁的讲话也相当温和。”

德国公债期货 微升2个跳动点，报138.80，但陷于19个跳动点的狭窄区间交投。德国10年期公债收益率(殖利率) 持平，报1.86%。

意大利10年期公债收益率 近持平，报4.26%。西班牙10年期公债收益率 也持稳，报4.28%。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，在必要时准备向银行业提供更多长期贷款，以防止货币市场利率升至可将通胀率拉得过低的水平。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储目前必须继续全力消除美国经济复苏面临的威胁，但应该仍能在今年稍晚减少对经济的支撑力度。

“央行的讲话昨天很有支撑作用，我想今天还有更多央行官员讲话，因此我们将观察他们是否将继续相同的主题。”一名交易商说。

今天将发表讲话的包括美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托和堪萨斯城联储总裁乔治。(完)

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