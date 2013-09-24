台湾经济指标预测--9月25日至11月20日

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *9月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/25 1600 外销订单 8月 -- +0.5% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.42% 9/26 1600 工业生产 8月 -- +2.07% 9/26 1700 重贴现率 第三季 -- 1.875% *9月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/4 1610 外汇存底 9月底 -- 4,093.88亿美元 *10月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 0830 消费者物价 9月 -- -0.79%(年变动率) 指数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +3.6% *10月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.19% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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