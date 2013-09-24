更新版 2-中国债市：上交所拟10月10日启动国债预发行，将采用保证金制度

* 上交所拟于10月10日推出国债预发行业务

* 将采用保证金制度

* 利好国债期货交易

* 但投机风险和但初期交易流动性存疑 (新增评论和更多细节)

路透上海9月24日 - 中国上海证券交易所拟于10月10日启动国债预发行业务，这对国债价格发现及国债期货市场交易都形成明显利好。不过预发行交易保证金制度的杠杆性质，加上初期未上市银行还不能参与，且银行间国债预发行交易也有望尽快推出，令市场对其初期投机风险及流动性尚有疑虑。

消息人士周二透露，上海证券交易所计划于10月10日推出国债预发行业务。目前相关试点办法还有待财政部和证监会批准，有望在十一国庆假期前公布。

“对财政部而言，国债预发行可提供即将招标债券的价格连续发现功能。国外的研究表明，债券预发行交易市场是一个高效率市场，通过预发行交易市场所揭示的价格信息，发行人在测算发行成本时有可靠的依据，从而减少流标行为的发生及拍卖过程中的不确定性。”上海耀之资产管理中心投资经理熊(斌+贝)表示。

他并认为，国债预发行也将为国债期货套利策略带来更多机会：以目前市场的收益率水平推算，新发行的七年国债很可能会取代130015成为国债期货的最便宜可交割券。而对于新发国债而言，其票面利率需由招标日的投标结果决定，在预发行过程中还是个未知数，这将给相关的国债期货定价产生不确定性。

“不过，专业投资者只要能很好地控制潜在的风险，那么这些不确定性往往意味着更多的套利机会。”他说。

据周二参与内部会议的人士称，国债预发行初期，将会以七年期品种为试点，随后会计划推广至全部关键期限国债；另外，预发行期间，实行T+0交易，即当日买入可以当日卖出。

财政部招标发行的记账式国债中，1/3/5/7/10年期被定义为关键期限品种。

由于10月16日将发行新一期七年期国债，如果进展顺利，该期国债将有望率先启动国债预发行。

至于预发行的交易区间，消息人士透露，采用利率招标的，区间设定为发行公告前一交易日，到期收益率曲线相应估值上下0.75个百分点；价格招标的，区间为同上时间段，相应国债理论估值上下3元人民币。

**投机风险及流动性受关注**

而投机风险及流动性担忧方面，从目前上交所的业务方案来看，投机风险或许可以降低，因预发行业务将推出保证金制度，这将抑制投机操作。

具体而言，单向的证券账户，保证金比例为10%；而已平仓的价差头寸，则盈余不收取，亏损按照一定比例收取，可达到120%。

举例而言，某承销商如果只有单边头寸，净买入3亿元人民币国债，则收取保证金3,000万；如果买入3亿，卖出1亿，则未平仓的2亿单边头寸继续按照10%收取保证金，1亿的平仓头寸则视盈亏收取。

另外，目前普通散户还不能参与国债预发行交易，按照交易所的初期方案，国债预发行限于债券市场的专业投资者，而按照相关规定，证券账户净资产不低于人民币50万元的个人投资者才有可能成为专业投机者。

但初期交易活跃程度及流动性方面，则确实较有不确定性。首先，目前银行体系，仅试点上市商业银行可以参与交易所债券市场，这将使部分有国债承销资格但无交易所债券交易资格的银行止步。

其次，具备参与条件的机构，则由于绝对多数的国债托管在银行间而非交易所，可能使国债预发行交易带来一定影响。

不过，按照上交所的方案，国债预发行出现证券交收不足的，可以用现金结算，但是要收取一定比例的补偿金。

按照此前规定，每家记账式国债承销团甲类成员国债预发行净卖出余额不得超过当期国债当次计划发行量的6%。每家记账式国债承销团乙类成员国债预发行净卖出余额不得超过当期国债当次计划发行量的1.5%。

另外，由于有消息指银行间债券市场也有望尽快推出国债预发行交易，对银行投资者而言，无疑参与覆盖面将更大，这在初期或导致部分机构对交易所国债预发行的交易处于观望态度。

财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。