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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月24日

路透伦敦9月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          551,050          -5,825
    锡           13,765             +50
    铅          244,000            +450
    锌          974,100          -3,000
    铝        5,408,150          -8,125
    镍          222,012          +2,226
    铝合金       63,220            持平
    NASAAC      110,240             -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据         库存分布                品种     库存数据         库存分布
 铜      MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 李春喜)
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