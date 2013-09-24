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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 16:33 BJT

欧洲金融市场：德国9月IFO企业数据数据公布后，欧元下跌但德债上涨

路透伦敦9月24日 - 周二公布的德国9月IFO企业景气判断指数升至107.7，连续第五个月上升，但上升幅度不及预期。

数据公布后：

* 欧元兑美元跌至1.3500，数据公布前在1.3514

* 德债期货升至日高139.07，日内涨29个跳动点

* 泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数抹去涨幅，转至平盘下方。(完)
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