欧洲金融市场：德国9月IFO企业数据数据公布后，欧元下跌但德债上涨

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦9月24日 - 周二公布的德国9月IFO企业景气判断指数升至107.7，连续第五个月上升，但上升幅度不及预期。
数据公布后：
* 欧元兑美元跌至1.3500，数据公布前在1.3514
* 德债期货升至日高139.07，日内涨29个跳动点
* 泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数抹去涨幅，转至平盘下方。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。