表格：德国9月IFO企业景气判断指数小幅升至107.7，但低于市场预估

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透柏林9月24日 - 德国经济智库Ifo周二公布的调查显示：
* 德国9月IFO企业景气判断指数为107.7，路透调查预估为108.2
* 德国9月IFO企业现况指数为111.4，路透调查预估为112.5
* 德国9月IFO企业预期指数为104.2，路透调查预估为104.0
IFO称8月企业景气判断指数修正为107.6。
以下为详细数据(括号为修正后数据):
德国 2013年9月 2013年8月 2012年9月
企业景气 107.7 (107.6) 101.4
企业现况 111.4 112.0 110.2
企业预期 104.2 103.3 93.3
(完) (编译 张若琪 审校 侯向明)
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