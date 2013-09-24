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债券 | 2013年 9月 24日 星期二 16:21 BJT

表格：德国9月IFO企业景气判断指数小幅升至107.7，但低于市场预估

路透柏林9月24日 - 德国经济智库Ifo周二公布的调查显示：

* 德国9月IFO企业景气判断指数为107.7，路透调查预估为108.2

* 德国9月IFO企业现况指数为111.4，路透调查预估为112.5

* 德国9月IFO企业预期指数为104.2，路透调查预估为104.0

IFO称8月企业景气判断指数修正为107.6。

以下为详细数据(括号为修正后数据):

德国 2013年9月 2013年8月 2012年9月

企业景气 107.7 (107.6) 101.4

企业现况 111.4 112.0 110.2

企业预期 104.2 103.3 93.3

(完) (编译 张若琪 审校 侯向明)
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