欧洲汇市：英镑略下跌，此前央行一政策委员称英国成长可能减速

另两位英国央行政策委员迈尔斯和塔克，分别定于1030与1245GMT发表讲话。

市场将关注他们的评论，了解其对近期英国强劲数据的反应，以及他们是否会尝试缓和市场上逐渐升温的预期，即央行会比此前暗示的时间提早上调利率。

欧元兑英镑 上涨0.2%至0.8428英镑，交易商报告在0.8400上方有买单。尽管德国IFO企业景气判断指数不及预期，欧元几乎没受影响。

摩根士丹利的分析师称，近期英国一系列强劲的经济数据，可能支撑提早上调利率的预期，从而提振英镑。

他们在给客户中的报告写道，“我们将视近几天英镑/美元跌回1.5950区域为技术性买入机会。”(完)

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