台湾央行：共发行4,184.8亿台币存单，发行余额减7.2亿

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透台北9月24日 - 台湾央行周二公布，今日共发行4,184.8亿台币存单，相较存单到期4,192亿台币，存单发行余额减7.2亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,143.3
91天期 0.93 26.0
182天期 1.05 15.5
央行上日共发行7,989.75亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,418.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为325亿台币，累计超额准备为1,109亿，加计前期1%的超额准备为1,898亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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