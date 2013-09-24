中国经济：今后八年增速不能低于8%，否则难实现2020年收入翻番目标--专家

路透北京9月24日 - 中共十八大提出到2020年中国GDP和城乡居民人均收入翻番目标。国际经济交流中心常务副理事长郑新立对此表示，今后八年中国的经济增速不能低于8%，否则后一个目标就难以实现。

他周二在北京一场论坛上并称，长期来看需要通过全面深化改革释放经济增长潜力，近期则应以扩内需、调结构来实现稳增长；而当前扩大消费重点仍然是住房和汽车，而高铁和环保产业有望成为新的投资热点和经济增长点。

郑新立指出，收入十年翻一番要求年均增速不能低于7.3%，而由于前两年城乡居民收入的增长速度比较快，后八年平均每年增长7%，即可实现十年翻番的目标。

但是，经济增速必须比居民收入的增速略快一些，因为经济增量中的一部分要用于公共积累等社会扣除，还要考虑人口增长因素。据他介绍，从1978-2013年的35年间，中国GDP年均增速为9.9%，城乡居民人均收入增长速度为7.4%，前者比后者快2.5个百分点。

“今后八年，考虑到调整国内生产总值的使用结构，收入分配向居民倾斜，经济增长速度比城乡居民人均收入增长速度至少要高一个百分点以上，即今后八年的经济增长速度不能低于8%。”郑新立称，“否则，后一个目标就难以实现。”

同时，提高居民消费率，扩大消费对经济增长的拉动作用，关键还在于通过深化收入分配制度改革，提高居民特别是中低收入者的购买力。中国2012年居民消费率仅有33.8%，比“六五”时期的53%下降19个百分点。

“当前扩大消费的重点仍然是住房和汽车，这是其他领域的消费难以替代的。”他称，扩大住房消费必须从增加供给入手，增加住房建设用地供给，打破城市与周边地区之间、城区与郊区之间的行政壁垒和市场分割状态。

中国二季度经济增速续降至7.5%令市场担忧，但随后在政府一系列稳增长政策支持下，三季度经济呈现更多企稳回暖迹象，全年实现7.5%经济增长目标应无虞。目前多家投行已经纷纷调高对三季度增速的预测。

**高铁、环保产业可望成为热点**

郑新立认为，近期应通过实施积极的财政政策，把银行贷款和社会资金引导到有利于促进结构优化的投资领域，充分调动民间投资的积极性，在扩内需、转变发展方式中实现稳增长。

而高铁和环保产业可望成为新的投资热点和经济增长点。他指出，需要加快城际高铁和城市轨道交通建设，这将有效促进城市群的发展，改变现代城市和生产力布局。

至于对于铁路建设现有的两万亿元债务，他表示则不必过于担忧，“只要把铁路资产重新评估一下，债务率即可大幅下降。而且在铁路快速建设阶段，出现一些债务是正常的。”他说，应当通过股权多元化、发行长期建设债券和增加银行贷款或贷款证券化等措施，满足铁路建设对资金的需求。

环保方面，政府应颁布实施强制性污染物排放标准，脱硫脱硝除尘等任务必须交由独立于排放方并拥有特许经营权的企业来执行，“只有改革生态体制，建立提供此类公共产品的价值补偿机制，才能调动社会资金投入的积极性，使环保产业成为投资热点和经济增长点。”