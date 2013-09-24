表格：8月经季节调整的抵押贷款批准宗数升至2009年12月来最高--BBA

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透伦敦9月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，8月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期上扬近26%，至38,228件，为2009年12月来最高。
8月 7月 2012年8月
经季节调整净抵押贷款 -47 -42 -563
(单位百万英镑)
8月 7月 2012年8月
各类贷款批准数
购房 38,228 37,428 30,442
再抵押 22,665 21,792 17,345
其他担保贷款 8,749 9,009 11,468 (完)
(编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
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