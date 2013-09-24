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债券 | 2013年 9月 24日 星期二 16:50 BJT

表格：8月经季节调整的抵押贷款批准宗数升至2009年12月来最高--BBA

路透伦敦9月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，8月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期上扬近26%，至38,228件，为2009年12月来最高。

8月 7月 2012年8月

经季节调整净抵押贷款 -47 -42 -563

(单位百万英镑)

8月 7月 2012年8月

各类贷款批准数

购房 38,228 37,428 30,442

再抵押 22,665 21,792 17,345

其他担保贷款 8,749 9,009 11,468 (完)

(编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
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