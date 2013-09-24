中国债市：现券收益率短跌长稳，因央行逆回购施援且新债影响有限

路透上海9月24日 - 中国银行间债市周二现券收益率短端小幅下行，长端除个别券种外整体变化不大。交易员表示，因央行大量逆回购施援资金面，助益现券短端品种买盘；而今日新债结果虽略高于市场预期，但对二级市场影响相对有限。

他们并认为，初步估计度过季末与假日时点，流动性有望得到进一步改善，届时短券收益率或仍有下行空间，而长端品种仍需要观察经济数据与基本面走势。

“今天完全是(逆回购)资金面影响，短端收益率下了3-4个BP(基点)吧，长的下行以后反弹了，下午又下来了点，”广发银行交易员吴思捷表示，而今日招标的新债对市场则影响并不明显。

三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致近日流动性偏紧。央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

华北一银行交易员表示，6月以来，资金成为债市的主要矛盾。现在从央行的公开市场操作来看，并不希望资金面太紧，所以个人认为只要9月能够安然度过的的话，10月债市收益率有望下行，一方面是资金面好转，另一方面9月宏观数据能否继续好转仍存疑。

今日国开行“福娃债”(戏指五债齐发)增发，中标收益率较预期值高出幅度有限，且认购倍数亦总体属中等水平，发行情况较为平稳；而进出口银行下午招标的两年期固息债，加权利率则高于预期幅度略大，因短端品种美国式招标，机构博高位意图较为明显。

剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8450%，上日尾盘为3.8700%。

今日五年期国债期货主力12月合约 收报94.34元，跌0.02%，全日总成交5,063手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6413 4.5241

上日 3.8687 4.3997

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8200/3.7650 国债参考率报价 3.6260/3.5430 金融债参考率报价 4.4850/4.4213(完)

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