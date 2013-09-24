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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 20:41 BJT

加拿大数据：加拿大7月零售销售较前月增长0.6%，与预估一致

路透9月24日 - 加拿大统计局周二公布，7月零售销售较6月增长0.6%，主要因为加油站销售增长。

由于油价上涨和销售量增大，加油站销售增长3.2%。

(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.6 +3.0 -0.6 -0.6

扣除汽车/零部件 +1.0 +1.6 -0.9 -0.8

注：数据经过季节性调整。

分析师平均预计零售销售增长0.6%，扣除汽车/零部的零售销售也增长0.6%。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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