加拿大数据：加拿大7月零售销售较前月增长0.6%，与预估一致

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透9月24日 - 加拿大统计局周二公布，7月零售销售较6月增长0.6%，主要因为加油站销售增长。
由于油价上涨和销售量增大，加油站销售增长3.2%。
(百分比变动) 7月 7月 6月(修正值) 6月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.6 +3.0 -0.6 -0.6
扣除汽车/零部件 +1.0 +1.6 -0.9 -0.8
注：数据经过季节性调整。
分析师平均预计零售销售增长0.6%，扣除汽车/零部的零售销售也增长0.6%。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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