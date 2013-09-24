更新版 1-中国货币市场：逆回购放量拉低隔夜利率，然跨节备付压力仍在

(更新收盘报价及成交量等)

路透上海9月24日 - 中国银行间市场周二隔夜回购加权利率下跌，七天和14天品种续升。交易员表示，央行在公开市场逆回购放量，稳定机构对节前资金面的预期，场内短期资金供给相对平衡。

他们并指出，因今日逆回购下周一(30日)就到期，不能跨过国庆节，今日场内备付跨节资金的机构依旧不在少数，七天及14天回购利率难改升势。

“央行的举动还是有稳定一些民心，市场比昨儿有好转。”上海一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员则指出，央行今日在公开市场上逆回购操作放量，带动了场内隔夜资金的供给，但仍有不少机构在备战跨节资金，“需求挺大的。”

央行公告显示，今日公开市场进行的880亿元人民币六天期逆回购操作，中标利率3.90%。操作量创7月底逆回购重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

华中地区一券商交易员还提到，明日将是每个月25号的存款准备金例行调整日。“我估计可能会要补缴一些，所以今天基本都在出隔夜的钱，七天、14天不太好找，但再长期限一点的，一个月以上的有出的，两极分化。”

他并指出，券商和基金等非银行类金融机构目前较难借到跨节资金，“银行押利率债的，跨节的(资金)好找点，押信用的不太好借，风险权重不一样，所以七天这个价格，肯出的也不多，基本都加点的。”

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,243.01亿元，较上日的5,626.30亿元续增；其中隔夜品种成交4,398.32亿元，上日为4,271.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6413 3.8687 -22.74 4,398.32

七天 4.5241 4.3997 +12.44 543.48

14天 4.9453 4.7187 +22.66 688.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4900 6.2300 -474.00 2,053.18

七天 10.2050 10.1350 +7.00 249.43

14天 5.1650 5.1000 +6.50 147.92

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6200 3.8200 -20.00 --

七天 4.4300 4.2200 +21.00 --

14天 4.8500 4.0000 +85.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6144 3.8150 -20.06 --

七天 4.4400 4.2320 +20.80 --

三个月 4.6731 4.6717 +0.14 --