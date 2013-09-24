台湾汇市：台币/美元收在平盘附近，市场趋向观望

* 台币窄幅区间波动 * 因应外资汇入，央行仍入场买美元 * 明日区间估落在29.500-29.600 路透台北9月24日 - 台币兑美元 周二微幅收低0.3分。台币上日落后补涨达短 线满足点后，今日于窄幅区间来回，不脱上日交投高低位。场上外资仍见部分汇入，央行也 小量买入美元平抑汇价波动，交易员料市场趋向观望，暂难显现方向。 汇银人士指出，在市场此前反应美国意外延续量化宽松(QE)政策后，部分新兴市场的东 南亚货币有所回软，但韩国与台湾双双受惠外资流入，韩元今日仍收高0.15%，台币也相对 抗跌，料外资如果持续加码台股，台币将获得有效支撑。 〞韩元如果升破1,070元，台币就有机会再测29.500。〞一本地银行交易员说。 另名交易员也指出，外资并非一面倒卖美元，场上有些外资停利的美元回补买盘，也有 因季底趋近而美元短缺的本地银行美元需求，均令台币暂时在当前区间内来回。 不过由于考量汇率风险较低，台湾、韩国、中国近来受到外资青睐停泊，加上季底出口 商的美元卖压仍持续，料短线台币仍将面临29.500的整数关卡测试。 台股 周二微幅收高0.08%，报8,299.12点。台湾证券交易所周二资料显示，外资 及陆资在台股持续买超56.82亿台币，连19日买超1,257.87亿台币。 今日台币实质交易区间在29.535-29.585，上日的主要成交区间约在29.520-29.580。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价已有所收敛，一 周期甚至已回到平盘附近，显示海外回补美元意愿不弱；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.520/530附近，与现货报价差距拉近，美元较上日稍稍走强。 印尼卢比周二收复失土，因印尼寻求更多双边货币互换来帮助挽救卢比；而大多数东南 亚货币是下跌的，因受到美国货币及财政政策不确定性打压。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.632 29.629 29.535-29.660 29.660 8.37 8.70 元太外汇经纪公司 29.618 29.615 29.535-29.640 29.640 3.01 3.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.070/-0.055 美元/台币六个月期 -0.240/-0.220 -0.305/-0.275 (完)