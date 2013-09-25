台湾债市：102/10期借券成交12.13亿台币，加权平均利率0.5216%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月25日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/10 12.13 0.6000 0.4600 0.5216 188.5 193.0 102/2 50.89 0.5500 0.0100 0.2756 360.5 357.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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