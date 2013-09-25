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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 17:01 BJT

台湾债市：102/10期借券成交12.13亿台币，加权平均利率0.5216%

路透台北9月25日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       12.13      0.6000      0.4600        0.5216       188.5       193.0
      102/2       50.89      0.5500      0.0100        0.2756       360.5       357.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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