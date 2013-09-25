台湾债市：102/10期借券成交12.13亿台币，加权平均利率0.5216%

路透台北9月25日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 102/10 12.13 0.6000 0.4600 0.5216 188.5 193.0 102/2 50.89 0.5500 0.0100 0.2756 360.5 357.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)