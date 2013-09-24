中国环境：北京市重拳治理大气污染，未来五年预计投入近万亿元

路透北京9月24日 - 今年以来饱受雾霾之苦的北京市将重拳治理大气污染。北京市环保局表示，未来五年，北京在治理大气污染方面，预计将投入近万亿元人民币资金。

新华社周二援引北京市环保局副局长、新闻发言人方力称，未来五年北京市将投入近万亿元治理大气污染，这是全社会所有投入的总和，其中政府投入为2,000-3,000亿元。

此前，北京市政府发布《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》，提出到2017年，全市空气中的细颗粒物（PM2.5）年均浓度比2012年下降25%以上，控制在60微克/立方米左右。

方力称，目前上述行动计划中的84项措施已部署到位，各责任主体单位正在汇总资金需求，“在资金来源方面，北京是个开放的城市，将动员全社会之力，也欢迎国际先进技术和企业。”

环保部此前与北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东等六个省区市政府签订大气污染防治目标责任书。《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》提出，经过五年努力，京津冀及周边地区空气质量明显好转，重污染天气大幅度减少。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，空气质量全面改善。