中国房地产：地区分化日趋明显，调控应更精细化和有针对性--专家

路透北京9月24日 - 住房问题一直是大多数中国人的心病。在国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲看来，中国住房市场总体上已经呈现出阶段性变化特征，不同地区不同区域间住房分化趋势日益明显，政策调控应该更加精细化和有针对性。

她周二在北京一场论坛上并指出，根据对中国人口、城镇化速度以及住房供求状况的分析预测，中国房地产投资的峰值即将到来，可能在2017-2018年左右，从而投资增速下台阶的时间窗口正在临近。

任兴洲称，目前一线城市和部分二线城市住房需求增长快，供求矛盾较大，价格上涨幅度也较大；但在部分二线城市还有三四线城市，住房总体供求矛盾已经不突出，部分城市甚至供大于求，去库存压力不断增大。

“三四线城市去化率提高，以及土地出让压力与住房供求之间的矛盾将逐步加大，”她说，“以前是‘一盘棋’政策，未来应重视中国房地产市场一些新的阶段性特征，政策调控应更加精细化和有针对性。”

她认为，短线来看，中国房地产市场关键是要解决突出矛盾，一线城市要增加供给、促进流动、遏制投机；二三线城市则要把握节奏、稳定政策，避免形成泡沫，同时还需要扩大房产税试点范围。

长期来看，则需要对房地产市场未来发展、改革和市场健康发展的长效机制做一个总体的政策设计。

“如果说98年有一个总体顶层设计的话，这些年是一直推着往前走，顶层设计并不清晰，”任兴洲称，“而在缺乏顶层设计的情况下，即便房产税出来也不一定能像想象的那样把所有问题都解决。”

中国房地产市场延续今年以来的热度，70个大中城市8月房价同比涨幅继续扩大，环比则持续15个月走高，显示全国房价仍面临上涨压力。在结构上，地区分化则进一步加剧。 (完)