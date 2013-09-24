重温稿-《中国新债预测》农发行三年债利率预测均值4.70%，资金若稳起伏应不大

* 招标品种：农发行三年期固息债

* 招标时间：周三(25日)10:00-11:00

* 招标金额：至多100亿元人民币

* 预测区间：4.64%-4.76%

* 预测均值：4.70%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海9月24日 - 中国农业发展银行周三将招标发行三年期固息债，从而为本周政策性金融债发行画上句号。路透调查显示，周二公开市场逆回购放量支撑市场流动性信心，若届时资金面不发生明显变化，明日新债将较国开行和进出口行相近券种利率相去不远，预测均值落在4.70%附近。

今日国开行招标增发五期固息债，其中三年期发行量50亿元人民币，中标收益率4.7050%；稍后进出口行以美国式招标的两年期固息债，加权利率4.6757%，边际利率4.69%。

华南一银行交易员认为，若资金面稳定，明日农发三年债利率有望与今日招标的国开行三年债，以及口行两年债利率接近。

“(现在收益率)曲线很平的，(两年和三年)基本没差别。”他指出。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为4.6598%，三年期品种为4.6783%。

另一银行交易员则表示，若考虑国开行向商业银行转型因素，农发债利率本应较同期限国开债略低，但因流动性逊于国开债，且发行量较单支福娃债高，因此利率比较接近也有可能。

二级市场上，剩余期限约2.57年的农发行固息债最新成交 在4.6799%。

明日招标新债为农发行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率中标(荷兰式)招标，不设基本承销额，承揽费为0.05%。