全球经济：OECD称欧元区仍是个相当大的风险来源，预计2014年实现增长

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透里斯本9月24日 - 经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周二表示，欧元区仍是个"相当大的风险来源"，即使因欧债危机引发的系统性风险正在减弱。
帕多安称，预计到2014年欧元区经济才能实现正增长，2013年仍料负增长，尽管包括葡萄牙在内的很多国家经济正在恢复增长 。
他称，2014年欧元区应进行结构性整固，使自然的稳定因素发挥作用。并表示，中国的低通胀率为宽松货币政策提供余地，但需要谨慎。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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