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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 18:57 BJT

全球经济：OECD称欧元区仍是个相当大的风险来源，预计2014年实现增长

路透里斯本9月24日 - 经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周二表示，欧元区仍是个"相当大的风险来源"，即使因欧债危机引发的系统性风险正在减弱。

帕多安称，预计到2014年欧元区经济才能实现正增长，2013年仍料负增长，尽管包括葡萄牙在内的很多国家经济正在恢复增长 。

他称，2014年欧元区应进行结构性整固，使自然的稳定因素发挥作用。并表示，中国的低通胀率为宽松货币政策提供余地，但需要谨慎。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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