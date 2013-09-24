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市场报道 | 2013年 9月 24日 星期二 18:42 BJT

全球贵金属：9月23日SPDR黄金持仓减少0.07%，iShares白银持仓维持不变

路透9月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五减少0.07%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,244,351.1 9月23日 29,263,660.9 9月20日 -19,309.8 -0.07%

iShares 340,883,814.5 9月23日 340,883,814.5 9月20日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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