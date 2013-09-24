中国经济：近期回暖属暂时性全年料增7.7%，结构调整任重道远--专家

路透北京9月24日 - 中国经济7-8月出现好转令金融市场振奋。但在国家信息中心经济预测部主任范剑平看来，近期经济回暖主要还是房地产市场局部升温带来的暂时性好转，全年增速估计在7.7%，未来几年都是“七上八下”的状态。

他周二在北京一场论坛上指出，中国结构调整仍任重道远，应抓住未来两三年的调整期努力培育新增长点，否则掉入中等收入陷阱的可能性就会加大。

“7、8月份从好转的行业来看，都关联到一个行业也就是房地产上去，这一轮经济回升严格讲起来并没有什么可以值得称颂的，”范剑平说，“主要还是房地产市场局部回暖、尤其一二线城市回暖火爆，带动相关行业加速，促使经济出现暂时的好转。”

此外，近两个月表现亮丽也和今年前几个月信贷环境非常宽松，其影响在7、8月表现更大一些，后几个月会继续存在，但效应会递减，这种回升并没有摆脱对政策的依赖。“预计三季度(经济增速)在7.8%，四季度在7.6%，全年估计在7.7%，”他说。

今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示 “稳增长”政策效果初显。

范剑平认为，目前经济虽然能够保持平稳运行，但在结构调整方面取得的进展极其有限，未来仍任重道远；而就现在的经济结构来讲，恐怕整个经济形势和房地产的联系会更加紧密，好也房地产、坏也房地产，要看房地产的脸色。

“未来房地产市场可能出现分化，今后几年一二线城市房地产需求依然很大，三四线城市可能就要进入调整，”他称，这就意味着今后两三年中国经济恐怕好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去，不太可能超过8%，亦不可能低于7%，能赢得几年“七上八下”的宝贵调整时间。

他指出，在这两三年时间如果能抓紧机遇、利用房地产发展带来的调整期，下决心调整结构，待两三年以后可以不依靠房地产，而是依赖新的增长点，中国经济也能够保持在7%以上的增速，那时候结构调整才可以说是迈出了成功的第一步。

“如果这两三年再错过了，中国经济就危险了，掉入中等收入陷阱的可能性就加大了，”范剑平说。(完)