CNH市场动态：即期汇价下跌，长假期临近购汇盘介入

路透香港9月24日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二下跌。内地国庆长假期临近，大笔客盘购汇推动即期汇价午后明显走低，并触动美元空单回补且成交也放大，不过，整体走势仍保持区间波动。

市场人士指出，随着离岸与在岸价差收窄，预期未来几日离岸仍可能见到客盘购汇，不过，交易员倾向逢人民币下跌时建仓，将会减缓人民币下跌的速度。

“离岸的价格比较好，我们看到有几家大笔的购汇盘，倒没有什么基本面的变化。”一大型中资行人士说。

本地时间下午5:56时，离岸人民币 报6.1187，较上日的6.1120下跌；盘中区间在6.1130-6.1187。

离岸与在岸即期价差缩小至23点子，上周最多在约150点。

美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 同步反转，报6.1944/6.1981，上交易日尾盘在6.1870/6.1910。

另一外资行人士也指出，最近一两天见到现汇及远汇均出现美元空单回补，今天可能也触发了些轧平交易，未来几天可能还会有一些美元空单平仓，压抑人民币表现。

但他表示，中国基本面相较其他新兴市场稳定，市场仍预期年底前人民币可望再升值，美元/CNH逢高亦有卖盘。

一年期远汇升水 昨日触及850后，今日继续回升。交易员指出，此应属于短期获利了结，在境内远汇跌至800，境外远汇点子仍有机会缩小，先看830水平，若能突破则有望很快回落至800。

境内人民币兑美元即期 周二收盘持平。汇价保持窄幅振荡，但成交额创下5月底以来新高。中间价自上日创下的纪录高位小幅回落，不过交易员指出，中间价目前对市场的引导作用很弱，市场预期很稳定，令即期继续固守在6.12元附近。 （完）

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