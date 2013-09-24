中国经济：上海自贸区将于本月29日正式挂牌--新华

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透北京9月24日 - 新华社周二援引上海市政府有关官员称，中国(上海)自由贸易试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。
中国国务院此前已正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。据上海证券报稍早报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序。
此前，上海市政府参事室主任王新奎表示，上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。