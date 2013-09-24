版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 19:21 BJT

中国经济：上海自贸区将于本月29日正式挂牌--新华

路透北京9月24日 - 新华社周二援引上海市政府有关官员称，中国(上海)自由贸易试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。

中国国务院此前已正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。据上海证券报稍早报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序。

此前，上海市政府参事室主任王新奎表示，上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐