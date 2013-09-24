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市场报道 | 2013年 9月 24日 星期二 19:49 BJT

美国数据：9月21日止当周美国连锁店销售较前周下降1.0%--ICSC/高盛

路透9月24日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，9月21日止当周美国连锁店销售较前周下降1.0%，较上年同期增长1.6%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

9月21日 539.5 1.6 -1.0

9月14日 544.8 3.2 -1.6

9月7日 553.9 2.3 1.5

8月31日 545.7 1.8 -0.6(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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