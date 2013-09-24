美国数据：9月21日止当周美国连锁店销售较前周下降1.0%--ICSC/高盛

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透9月24日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，9月21日止当周美国连锁店销售较前周下降1.0%，较上年同期增长1.6%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
9月21日 539.5 1.6 -1.0
9月14日 544.8 3.2 -1.6
9月7日 553.9 2.3 1.5
8月31日 545.7 1.8 -0.6(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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