表格：美国9月消费者信心指数为79.7，预估为79.9--经济咨商会

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透纽约9月24日 - 美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，8月消费者信心指数被上修为81.8，前值公布为81.5。
经济咨商会预估指数为5月以来最低。经济咨商会就业困难指数为2008年9月以来最低。
此前路透访问的分析师预估中值显示，9月消费者信心指数料为79.9。
。 以下为具体数据:
9月 8月 8月初值 7月 整体指数 79.7 81.8 81.5 81.0 现况指数 73.2 70.9 70.7 73.6 预期指数 84.1 89.0 88.7 86.0(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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