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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 22:09 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数0，8月为正14

路透9月24日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，9月综合制造业指数为0，8月为正14。 以下为具体数据及分项：

9月 　 8月 　 7月 　 三个月均值 制造业综合指数 0 14 -11 1

出货 　 -1 17 -15 0

新订单 5 16 -15 2 未完成订单 -7 -6 -24 -12 产能利用 1 3 -9 -2 投入物价 2.44 0.99 1.60 -- 产出物价 1.98 0.69 1.02 -- 制成品库存 11 13 15 13
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