表格：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数0，8月为正14

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透9月24日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，9月综合制造业指数为0，8月为正14。 以下为具体数据及分项：
9月 8月 7月 三个月均值 制造业综合指数 0 14 -11 1
出货 -1 17 -15 0
新订单 5 16 -15 2 未完成订单 -7 -6 -24 -12 产能利用 1 3 -9 -2 投入物价 2.44 0.99 1.60 -- 产出物价 1.98 0.69 1.02 -- 制成品库存 11 13 15 13
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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