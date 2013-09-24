表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.16

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.015
价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 20.11% 投标倍数 4.16 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,001,201,000 总投标 145,656,568,000 竞争性投标得标 34,223,882,300 非竞争性投标得标 243,518,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/09/26 到期日 2013/10/24 CUSIP码 912796BG3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。
路透伦敦4月11日 - 英镑兑避险的日圆周二下跌至三个月低位，但兑美元上涨，因美国和俄罗斯在叙利亚问题上关系紧张，避险人气主导市场。