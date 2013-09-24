版本:
中国
债券 | 2013年 9月 24日 星期二 23:36 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.16

路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.015

价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 20.11% 投标倍数 4.16 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,001,201,000 总投标 145,656,568,000 竞争性投标得标 34,223,882,300 非竞争性投标得标 243,518,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/09/26 到期日 2013/10/24 CUSIP码 912796BG3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐