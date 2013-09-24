表格：美国财政部标售两年期公债得标利率为0.348%，投标倍数为3.09

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.348% 中值 0.330% 低值 0.289% 价格/得标 价格 99.804850 高值得标比率 49.47% 投标倍数 3.09 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 33,000,096,200 总投标 101,981,417,200 竞争性投标得标 32,728,979,000 非竞争性投标得标 171,117,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 72,545,000,000 初级市场交易商得标 17,741,820,000 直接投标 18,521,000,000 直接投标得标 7,129,495,000 间接投标 10,644,300,000 间接投标得标 7,857,664,000 发行细节 发行日 2013/09/30 到期日 2015/09/30 CUSIP码 912828VY3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(整理 李军)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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