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货币新闻 | 2013年 9月 25日 星期三 01:05 BJT

表格：美国财政部标售两年期公债得标利率为0.348%，投标倍数为3.09

路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.348% 中值 0.330% 低值 0.289% 价格/得标 价格 99.804850 高值得标比率 49.47% 投标倍数 3.09 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 33,000,096,200 总投标 101,981,417,200 竞争性投标得标 32,728,979,000 非竞争性投标得标 171,117,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 72,545,000,000 初级市场交易商得标 17,741,820,000 直接投标 18,521,000,000 直接投标得标 7,129,495,000 间接投标 10,644,300,000 间接投标得标 7,857,664,000 发行细节 发行日 2013/09/30 到期日 2015/09/30 CUSIP码 912828VY3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(整理 李军)
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