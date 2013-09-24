金属期市：期铜连跌第三日，因供应持续增加及担忧美联储缩减购债

路透伦敦9月24日 - 期铜周二连续第三日下跌，因投资人重新忧虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时将开始缩减刺激计划，且有更多铜供应流入市场。

指标LME三个月期铜 下跌1.4%，收报每吨7,148美元，延续周一下滑约0.5%的頽势。

期铜全数回吐在美联储上周意外公布维持购债规模不变后录得的涨幅。

期铜从6月触及的三年低位6,602美元反弹，但本年迄今仍下跌约10%，自8月初以来，期铜一直陷于7,000-7,500美元的区间内。

美元指数 小幅上，也令期铜市场承压。

铜供应持续增加也不利期铜价格。

例如，Southern Copper执行长说，全球两大铜矿商英美资源集团 和Southern Copper 正进行磋商，拟合作发展英美资源位于秘鲁的价值33亿美元的Quellaveco巨型铜矿。

花旗分析师David Wilson说，中国9月制造业活动以六个月来最快速度增长的良好数据未能带动期铜上涨，原因是铜供应持续增加。

其他金属方面，期锡 下滑，收报每吨22,900美元，周一报22,975美元。但德国商业银行预期，印尼出台的要求生产商在该国交易所出售锡的规定支撑锡价。

“尽管锡价近几日从六个月高位小幅下滑，目前在每吨23,000美元关口以下交投，但我们预计价格不会进一步显着下跌，”德国商业银行在研究报告中说。

LME期镍 收报13,750美元，周一最后买入价报13,950美元。