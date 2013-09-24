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货币新闻 | 2013年 9月 25日 星期三 07:12 BJT

新西兰数据：8月贸易逆差升至11.9亿新西兰元，为近五年来最大

路透调查的分析师此前预计，8月贸易逆差为7.43亿新西兰元，年度逆差为16.2亿新西兰元。

8月出口较前月略微上升，进口增长9.7%，受石油钻探平台一次性进口以及铁路车辆和汽车的进口推动。

经季节调整后，8月贸易逆差为4.65亿新西兰元，7月为逆差6.54亿新西兰元。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　 8月 7月 　 去年8月

贸易收支 　　　逆差11.9 逆差7.14(逆差7.74) 逆差8.12

出口 33.3 38.5 33.1

进口 45.2 46.2 41.2

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至8月的一年 截至7月的一年 截至12年8月一年

贸易收支 逆差20.6 逆差16.8(逆差16.9) 逆差8.9

出口 455.3 455.1 469.0

进口 475.9 471.9(472.0) 477.9

9月贸易数据将于10月24日公布。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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