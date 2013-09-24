新西兰数据：8月贸易逆差升至11.9亿新西兰元，为近五年来最大

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透调查的分析师此前预计，8月贸易逆差为7.43亿新西兰元，年度逆差为16.2亿新西兰元。
8月出口较前月略微上升，进口增长9.7%，受石油钻探平台一次性进口以及铁路车辆和汽车的进口推动。
经季节调整后，8月贸易逆差为4.65亿新西兰元，7月为逆差6.54亿新西兰元。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 8月 7月 去年8月
贸易收支 逆差11.9 逆差7.14(逆差7.74) 逆差8.12
出口 33.3 38.5 33.1
进口 45.2 46.2 41.2
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至8月的一年 截至7月的一年 截至12年8月一年
贸易收支 逆差20.6 逆差16.8(逆差16.9) 逆差8.9
出口 455.3 455.1 469.0
进口 475.9 471.9(472.0) 477.9
9月贸易数据将于10月24日公布。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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