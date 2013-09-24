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货币新闻 | 2013年 9月 25日 星期三 07:02 BJT

《综述》美国7月房价上涨，但9月消费者信心指数下滑或令人忧心

分析师担心利率跳升会令购房者却步。自美联储决策者5月开始暗示退出刺激举措以来，指标10年期美国公债收益率 已升逾100个基点。

但上周美联储意外地维持每月850亿美元购债计划不变，指因担心经济状况，其中包括就业市场形势。

美国第三季经济成长料回落，美联储调降今明两年经济成长预期。

浏览标普/Case Shiller房价指数图表，请点选

(link.reuters.com/rem34t)

浏览美国消费者信心图表，请点选

(link.reuters.com/pum34t)

经济形势依然低迷可能也影响到消费者。

一份民间报告显示，9月消费者信心下滑。美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，分析师预估为79.9。8月指数上修为81.8，前值公布为81.5。

“9月消费者信心下降，因对就业和收入的短期前景再现疑虑，但对未来企业状况的预期基本持平，”经济谘商会经济指标主管Lynn Franco在声明中指出。

“尽管整体经济形势温和改善，但消费者仍不确定未来几月动能是否可以持续。”(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
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