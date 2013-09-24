《综述》美国7月房价上涨，但9月消费者信心指数下滑或令人忧心

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
分析师担心利率跳升会令购房者却步。自美联储决策者5月开始暗示退出刺激举措以来，指标10年期美国公债收益率 已升逾100个基点。
但上周美联储意外地维持每月850亿美元购债计划不变，指因担心经济状况，其中包括就业市场形势。
美国第三季经济成长料回落，美联储调降今明两年经济成长预期。
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经济形势依然低迷可能也影响到消费者。
一份民间报告显示，9月消费者信心下滑。美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，分析师预估为79.9。8月指数上修为81.8，前值公布为81.5。
“9月消费者信心下降，因对就业和收入的短期前景再现疑虑，但对未来企业状况的预期基本持平，”经济谘商会经济指标主管Lynn Franco在声明中指出。
“尽管整体经济形势温和改善，但消费者仍不确定未来几月动能是否可以持续。”(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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