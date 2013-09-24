《美国重要政经日程》--9月25日

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
1230 - 商务部公布8月耐久财数据
1400 - 商务部公布8月新屋销售年率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周汽油库存和产出数据
1600 - 美联储公布美国基金账户季度流动数据
1700 - 财政部标售五年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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