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市场报道 | 2013年 9月 25日 星期三 06:27 BJT

《美国重要政经日程》--9月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 商务部公布8月耐久财数据

1400 - 商务部公布8月新屋销售年率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周汽油库存和产出数据

1600 - 美联储公布美国基金账户季度流动数据

1700 - 财政部标售五年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 白云)
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