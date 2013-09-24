拉美汇市：墨西哥披索因美联储缩减购债疑虑下跌，雷亚尔上涨

标题新闻：意大利政府批准紧急减赤计划，使2017年预算赤字与GDP比率目标从之前的2.3%降至2.1%
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路透里约热内卢9月24日 - 墨西哥和智利货币周二走弱，因市场再度担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在未来数月内缩减刺激措施；但巴西雷亚尔上涨，受助于巴西央行安抚投资者将维持汇市干预操作。
墨西哥披索兑美元 跌0.4%，智利披索兑美元 下滑0.5%，因投资者密切关注美联储官员的表态，寻找其缩减购债时点的线索。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)杜德利称，“肯定不想排除”今年晚些时候削减债券购买规模的可能性。美联储此举可能会减少对新兴市场资产的需求。
而在巴西，受央行总裁Alexandre Tombini的表态支撑，巴西雷亚尔兑美元 上涨0.2%。
Tombini表示，每日汇市干预一直进展顺利，并且将不会变化。巴西央行的汇市干预操作包括在年底前向投资者提供价值约600亿美元的货币互换合约和美元回购协议。
自巴西央行于8月22日推出干预计划以来，雷亚尔已经上涨约10%。上周，在美联储意外决定暂不缩减购债后，雷亚尔进一步扩大涨幅，以致巴西财政部长曼特加建议巴西可以放缓汇市干预的步伐。(完)
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