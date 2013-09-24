《企业并购焦点》美国应用材料将以90亿美元收购对手Tokyo Electron

应用材料执行长Gary Dickerson将成为新公司的执行长，而Tokyo Electron社长东哲郎将担任董事长。两家公司表示，仍将维持在Nasdaq和东京证交所两地挂牌上市。

Dickerson在一场分析师电话会议上表示，他将搬到日本以带领公司；新公司董事会将由11名董事组成，双方各指派五名董事，另外一名则由双方合意人选担任。

两家公司称，预期在第一个财政年度末了时将可实现2.5亿美元的节约效应。他们并称，新公司也将在合并后的12个月内回购30亿美元的股票。

分析师及银行家表示，这笔交易让他们感到意外，尽管Tokyo Electron股价在过去一周已经大涨14%，而大盘日经指数 仅上涨2%。应用材料同一时期的涨幅为0.5%。

应用材料的财务顾问为高盛，而Tokyo Electron的顾问则为三菱UFJ摩根士丹利证券。

Tokyo Electron的法务代表为Jones Day and Nishimura & Asahi律师事务所，应用材料的法务顾问则为Weil, Gotshal & Manges LLP, Mori Hamada & Matsumoto以及De Brauw Blackstone Westbroek。(完)