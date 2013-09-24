《企业并购焦点》美国应用材料将以90亿美元收购对手Tokyo Electron

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
应用材料执行长Gary Dickerson将成为新公司的执行长，而Tokyo Electron社长东哲郎将担任董事长。两家公司表示，仍将维持在Nasdaq和东京证交所两地挂牌上市。
Dickerson在一场分析师电话会议上表示，他将搬到日本以带领公司；新公司董事会将由11名董事组成，双方各指派五名董事，另外一名则由双方合意人选担任。
两家公司称，预期在第一个财政年度末了时将可实现2.5亿美元的节约效应。他们并称，新公司也将在合并后的12个月内回购30亿美元的股票。
分析师及银行家表示，这笔交易让他们感到意外，尽管Tokyo Electron股价在过去一周已经大涨14%，而大盘日经指数 仅上涨2%。应用材料同一时期的涨幅为0.5%。
应用材料的财务顾问为高盛，而Tokyo Electron的顾问则为三菱UFJ摩根士丹利证券。
Tokyo Electron的法务代表为Jones Day and Nishimura & Asahi律师事务所，应用材料的法务顾问则为Weil, Gotshal & Manges LLP, Mori Hamada & Matsumoto以及De Brauw Blackstone Westbroek。(完)
(编译 张明钧/朱晓军/王翔琼；审校 白云/张涛/于春红)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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