更新版-美国金融：纽约联储总裁杜德利称，不排除年内削减QE规模--CNBC

**隐现的问题**

“有关美联储内部讨论的报导不一致，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。“信息太多，使人对美联储的立场感到困惑。”

当被问及美联储是否在关注民间市场利率达到特定的水平，之后才会缩减量化宽松时，杜德利表示：“绝对没有。”他指出，5月以来“金融环境收紧程度特别明显”，这是上周维持政策不变的一个原因。

另一个担忧是美国政府和国会就债务上限和政府拨款的争论，本周仍在持续，政府面临关门威胁。

“我不会告诉他们应如何实施财政政策，”杜德利称。“但我认为少些波折、更加明确会是个好事。”

美联储另一个悬而未决的问题是主席贝南克的继任人选。随着前财长萨默斯本月退出角逐，副主席叶伦被认为是首选继任者。贝南克的任期将在明年1月结束。