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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 08:13 BJT

金砖国家：9月24日股汇市收盘纵览

路透9月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,010.56点。

中国股市：沪综指收跌，临近月末资金面略紧令金融股抛压渐重

香港股市：港股跟随内地股市下滑，受美联储政策动向不确定性拖累

更新版 1-中国汇市：人民币收平交易额创近四个月高位，中间价影响力式微

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拉美股市：收低，追随全球股市跌势，美国财政和货币政策的未来不甚清晰，因此新兴市场资产受到打压。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.55%，报54,303.82点。

拉美汇市：墨西哥披索因美联储缩减购债疑虑下跌，雷亚尔上涨

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南非股汇市：休市

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印度股市：温和收高，盘中上涨近1%，扭转前两日的连续下跌之势，因市场逢低买入此前遭打压的利率敏感类股，NSE指数在其200日移动均线切入位获得支撑。指标BSE指数 升0.1%，或19.25点，报19,920.21点。NSE指数 微涨0.05%，或2.70点，报5,892.45点，稍早在其200日移动均线切入位5,841点获得支撑。

印度汇市：印度卢比连续第三个交易日下跌，上周该国央行意外升息，缓和了美联储决定维持刺激措施不变的影响。卢比兑美元 收报62.7525/7625，周一报62.60/61。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,446.410点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.74%至800.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报31.88500卢布；卢布兑欧元 下跌0.07%，报42.96500卢布。(完) (整理 于春红; 审校 郑茵)
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