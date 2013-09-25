金砖国家：9月24日股汇市收盘纵览

拉美股市：收低，追随全球股市跌势，美国财政和货币政策的未来不甚清晰，因此新兴市场资产受到打压。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.55%，报54,303.82点。

印度股市：温和收高，盘中上涨近1%，扭转前两日的连续下跌之势，因市场逢低买入此前遭打压的利率敏感类股，NSE指数在其200日移动均线切入位获得支撑。指标BSE指数 升0.1%，或19.25点，报19,920.21点。NSE指数 微涨0.05%，或2.70点，报5,892.45点，稍早在其200日移动均线切入位5,841点获得支撑。