金砖国家：9月24日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透9月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月24日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,010.56点。
中国股市：沪综指收跌，临近月末资金面略紧令金融股抛压渐重
香港股市：港股跟随内地股市下滑，受美联储政策动向不确定性拖累
更新版 1-中国汇市：人民币收平交易额创近四个月高位，中间价影响力式微
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拉美股市：收低，追随全球股市跌势，美国财政和货币政策的未来不甚清晰，因此新兴市场资产受到打压。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.55%，报54,303.82点。
拉美汇市：墨西哥披索因美联储缩减购债疑虑下跌，雷亚尔上涨
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南非股汇市：休市
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印度股市：温和收高，盘中上涨近1%，扭转前两日的连续下跌之势，因市场逢低买入此前遭打压的利率敏感类股，NSE指数在其200日移动均线切入位获得支撑。指标BSE指数 升0.1%，或19.25点，报19,920.21点。NSE指数 微涨0.05%，或2.70点，报5,892.45点，稍早在其200日移动均线切入位5,841点获得支撑。
印度汇市：印度卢比连续第三个交易日下跌，上周该国央行意外升息，缓和了美联储决定维持刺激措施不变的影响。卢比兑美元 收报62.7525/7625，周一报62.60/61。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,446.410点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.74%至800.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报31.88500卢布；卢布兑欧元 下跌0.07%，报42.96500卢布。(完) (整理 于春红; 审校 郑茵)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选