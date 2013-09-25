修正-欧洲金融：需要有快速填补银行资本缺口的办法--欧央行莫尔许

(将标题中的“资本空缺”修正为“资本缺口”)

路透维也纳9月24日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周二表示，欧洲各国政府需要扮演金融业后援的角色，以防明年出现银行业状况审查显示银行有额外资本需求，但又无法从市场筹集的情况。

莫尔许称，如果政府无法这么做，则必须采用另一种公共支持方式。

“当民间部门和国家预算这两种选项都用完了，必须采用另一种形式的安全网。”

“为了确保快速平稳的资本调整，同时不过度使用纳税人资金或对金融稳定造成负面影响，需要在何种程度上临时采用公共支持--这必须具体问题具体评估。”

不过，莫尔许没有具体说明另一种公共支持的运作方式。